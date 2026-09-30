NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AngioDynamics-Papier bei 7.31 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’367.989 AngioDynamics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’340.63 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 29.09.2026 auf 15.60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113.41 Prozent angezogen.

Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 642.70 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch