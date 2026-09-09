AngioDynamics Aktie 1811703 / US03475V1017
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien verlieren können.
Am 09.09.2021 wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 27.46 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 364.166 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’542.61 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 08.09.2026 auf 15.22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44.57 Prozent abgenommen.
Insgesamt war AngioDynamics zuletzt 628.68 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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