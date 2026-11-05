NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15.02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66.578 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 12.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 822.24 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 822.24 USD entspricht einer negativen Performance von 17.78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amtech Systems eine Marktkapitalisierung von 223.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch