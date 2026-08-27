NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Am 27.08.2025 wurde die Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5.97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 16.750 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 254.10 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Papiers am 26.08.2026 auf 15.17 USD belief. Mit einer Performance von +154.10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Amtech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 249.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch