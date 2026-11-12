NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Amtech Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5.37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1’862.197 Amtech Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’668.53 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 136.69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Amtech Systems einen Börsenwert von 211.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch