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Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045

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Langfristige Investition 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.

Amtech Systems
14.14 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amtech Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7.62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1’312.336 Amtech Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amtech Systems-Papiers auf 16.78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’021.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120.21 Prozent gesteigert.

Amtech Systems wurde am Markt mit 290.22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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