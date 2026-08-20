Amtech Systems Aktie 522563 / US0323325045
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amtech Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amtech Systems-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 5.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’754.386 Amtech Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (14.82 USD), wäre die Investition nun 26’000.00 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 26’000.00 USD entspricht einer Performance von +160.00 Prozent.
Amtech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295.36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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