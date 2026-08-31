NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amkor Technology-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Amkor Technology-Papier an diesem Tag bei 27.96 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amkor Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35.765 Amkor Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Amkor Technology-Aktie auf 47.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’712.45 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’712.45 USD entspricht einer Performance von +71.24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 11.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch