NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren eingebracht

Die Amkor Technology-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amkor Technology-Anteile bei 8.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.561 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Amkor Technology-Anteile wären am 11.09.2026 598.03 USD wert, da der Schlussstand 51.73 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 498.03 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 12.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch