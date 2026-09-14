Amkor Technology Aktie 867805 / US0316521006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Amkor Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Amkor Technology-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Amkor Technology-Anteile bei 8.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.561 Amkor Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Amkor Technology-Anteile wären am 11.09.2026 598.03 USD wert, da der Schlussstand 51.73 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 498.03 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Amkor Technology belief sich zuletzt auf 12.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amkor Technology Inc.
Analysen zu Amkor Technology Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- SMI in Grün -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.