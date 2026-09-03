NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.03 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hat, hat nun 33.003 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159.41 USD, da sich der Wert eines AmeriServ Financial-Anteils am 02.09.2026 auf 4.83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.41 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von AmeriServ Financial bezifferte sich zuletzt auf 84.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch