NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AmeriServ Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 10.09.2021 wurden AmeriServ Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AmeriServ Financial-Aktie an diesem Tag bei 3.73 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AmeriServ Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 268.097 AmeriServ Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 4.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’262.73 USD wert. Damit wäre die Investition 26.27 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte AmeriServ Financial einen Börsenwert von 78.78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch