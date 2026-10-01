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AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025

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Lukratives AmeriServ Financial-Investment? 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AmeriServ Financial von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AmeriServ Financial-Aktie Anlegern gebracht.

AmeriServ Financial
4.54 USD 17.14%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden AmeriServ Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377.358 AmeriServ Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers auf 4.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’739.62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.96 Prozent angezogen.

Insgesamt war AmeriServ Financial zuletzt 79.98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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