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AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025

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AmeriServ Financial-Investition im Blick 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

AmeriServ Financial
4.69 USD 1.30%
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AmeriServ Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AmeriServ Financial-Papier an diesem Tag bei 2.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AmeriServ Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.364 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161.51 USD, da sich der Wert einer AmeriServ Financial-Aktie am 23.09.2026 auf 4.70 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 61.51 Prozent.

AmeriServ Financial war somit zuletzt am Markt 76.85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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