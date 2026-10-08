AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in AmeriServ Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.91 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2’557.545 AmeriServ Financial-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 4.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’457.80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +14.58 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AmeriServ Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 74.66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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