NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das AmeriServ Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3.30 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 303.030 AmeriServ Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des AmeriServ Financial-Papiers auf 4.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’436.36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43.64 Prozent.

AmeriServ Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch