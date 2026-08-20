AmeriServ Financial Aktie 1234727 / US03074A1025
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AmeriServ Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen AmeriServ Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die AmeriServ Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3.16 USD. Bei einem AmeriServ Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 316.456 AmeriServ Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 1’566.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.95 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.65 Prozent zugenommen.
AmeriServ Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85.35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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