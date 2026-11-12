NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Americas Car-Mart-Anteile bei 40.60 USD. Bei einem Americas Car-Mart-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.631 Americas Car-Mart-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.61 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 11.11.2026 auf 0.96 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 97.64 Prozent abgenommen.

Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7.27 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch