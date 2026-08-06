NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 06.08.2023 wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 115.34 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 86.700 Americas Car-Mart-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 295.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.41 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 295.65 USD, was einer negativen Performance von 97.04 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 27.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch