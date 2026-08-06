America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Americas Car-Mart-Einstieg?
|
06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Americas Car-Mart-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 06.08.2023 wurde die Americas Car-Mart-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 115.34 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 86.700 Americas Car-Mart-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 295.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.41 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 295.65 USD, was einer negativen Performance von 97.04 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Americas Car-Mart belief sich zuletzt auf 27.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.ch)
Analysen zu America's Car-Mart Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tendieren weiter bergauf -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.