Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.274 Americas Car-Mart-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 0.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0.44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 99.56 Prozent gleich.

Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch