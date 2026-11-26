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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.274 Americas Car-Mart-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 0.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0.44 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 99.56 Prozent gleich.
Americas Car-Mart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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