America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.263 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.97 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 19.08.2026 auf 3.08 USD belief. Mit einer Performance von -91.60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26.67 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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