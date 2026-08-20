NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren bedeutet

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.263 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.97 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 19.08.2026 auf 3.08 USD belief. Mit einer Performance von -91.60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 26.67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch