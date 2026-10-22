NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26.31 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38.008 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 0.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.07 USD wert. Mit einer Performance von -97.49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 6.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch