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|Rentabler Americas Car-Mart-Einstieg?
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26.31 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38.008 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 0.66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.07 USD wert. Mit einer Performance von -97.49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 6.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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