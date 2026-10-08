NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag bei 117.63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85.012 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 99.05 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 8.92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch