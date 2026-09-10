NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 119.56 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 8.364 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 1.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.34 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 98.77 Prozent.

Der Americas Car-Mart-Wert an der Börse wurde auf 21.52 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch