America's Car-Mart Aktie 1401232 / US03062T1051
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Americas Car-Mart-Anteile 113.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.881 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 02.09.2026 1.96 USD wert, da der Schlussstand 2.23 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.04 Prozent verringert.
Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.44 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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