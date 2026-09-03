NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Americas Car-Mart-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Americas Car-Mart-Anteile 113.53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.881 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Papiere wären am 02.09.2026 1.96 USD wert, da der Schlussstand 2.23 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98.04 Prozent verringert.

Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.44 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch