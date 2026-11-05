NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126.09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.793 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 1.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 99.00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Americas Car-Mart eine Börsenbewertung in Höhe von 10.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch