NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren gekostet

Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 90.99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.990 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.21 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 30.09.2026 auf 1.02 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 98.88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Americas Car-Mart einen Börsenwert von 8.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch