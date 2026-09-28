NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Superconductor-Aktie an diesem Tag 7.50 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 13.333 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 400.13 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 25.09.2026 auf 30.01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 300.13 Prozent vermehrt.

Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 1.45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch