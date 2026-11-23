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|American Superconductor-Anlage im Blick
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.
Am 22.11.2023 wurde das American Superconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8.98 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1’113.586 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 21’469.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.28 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114.70 Prozent gesteigert.
Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 927.76 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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