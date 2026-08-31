NASDAQ Composite Index-Papier American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 31.08.2023 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’081.081 American Superconductor-Anteilen. Die gehaltenen American Superconductor-Anteile wären am 28.08.2026 30’800.00 USD wert, da der Schlussstand 28.49 USD betrug. Damit wäre die Investition 208.00 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor belief sich zuletzt auf 1.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch