Heute vor 5 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26.72 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das American Eagle Outfitters-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.425 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 795.66 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 16.11.2026 auf 21.26 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20.43 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters bezifferte sich zuletzt auf 3.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch