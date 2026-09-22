American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag 26.71 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 374.392 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’788.09 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 21.09.2026 auf 15.46 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’788.09 USD, was einer negativen Performance von 42.12 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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