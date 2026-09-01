American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die American Eagle Outfitters-Aktie Investoren gebracht.
Am 01.09.2016 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18.18 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 550.055 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 16.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’147.41 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8.53 Prozent.
Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 2.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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