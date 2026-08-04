NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das American Eagle Outfitters-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 18.24 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in American Eagle Outfitters-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54.825 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 17.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 979.71 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 2.03 Prozent.

Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 2.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch