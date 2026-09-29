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American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064

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American Eagle Outfitters-Investmentbeispiel 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Eagle Outfitters-Einstiegs gewesen.

American Eagle Outfitters
15.20 EUR -0.23%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 17.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.643 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.69 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2.31 Prozent verringert.

American Eagle Outfitters erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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