American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16.82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 594.530 American Eagle Outfitters-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’743.16 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Papiers am 12.10.2026 auf 18.07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.43 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 3.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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