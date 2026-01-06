American Eagle Outfitters Aktie 660827 / US02553E1064
|Lukrativer American Eagle Outfitters-Einstieg?
|
06.01.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15.00 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66.667 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Eagle Outfitters-Aktie auf 26.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’790.00 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 79.00 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von American Eagle Outfitters bezifferte sich zuletzt auf 4.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
