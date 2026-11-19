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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen AMERCO-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der AMERCO-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49.38 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.251 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’101.66 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 18.11.2026 auf 54.40 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’101.66 USD entspricht einer Performance von +10.17 Prozent.
AMERCO war somit zuletzt am Markt 10.51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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