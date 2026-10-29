NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMERCO-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden AMERCO-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 49.44 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.227 AMERCO-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’115.49 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 28.10.2026 auf 55.15 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.55 Prozent.

Am Markt war AMERCO jüngst 10.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch