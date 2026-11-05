NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 5 Jahren gekostet

Die AMERCO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 66.44 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150.520 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AMERCO-Papiers auf 60.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’151.61 USD wert. Damit wäre die Investition um 8.48 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 11.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch