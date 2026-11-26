AMERCO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AMERCO-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 55.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 181.324 AMERCO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 54.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’845.87 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 10.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch