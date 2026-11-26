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|Lohnendes AMERCO-Investment?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
AMERCO-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AMERCO-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 55.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 181.324 AMERCO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 54.30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’845.87 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 1.54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 10.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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