NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AMERCO-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die AMERCO-Aktie an diesem Tag 57.45 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 17.406 AMERCO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 68.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’196.87 USD wert. Damit wäre die Investition 19.69 Prozent mehr wert.

AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch