NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das AMERCO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AMERCO-Papier 28.12 USD wert. Bei einem AMERCO-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.566 AMERCO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 2’252.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 125.21 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO belief sich zuletzt auf 12.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch