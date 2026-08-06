AMERCO Aktie 289939 / US0235861004
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden AMERCO-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 58.09 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 17.215 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMERCO-Aktie auf 74.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’275.26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27.53 Prozent angewachsen.
AMERCO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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