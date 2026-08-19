NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 135.68 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73.703 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’368.51 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 18.08.2026 auf 344.20 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 25’368.51 USD, was einer positiven Performance von 153.69 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.23 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch