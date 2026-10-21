Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 21.10.2016 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 242.701 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 82’585.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340.28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 725.85 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4.21 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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