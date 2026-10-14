Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.10.2021 wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 141.15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 7.085 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’506.39 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 13.10.2026 auf 353.78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150.64 Prozent angezogen.
Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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