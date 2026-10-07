Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 137.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.727 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 252.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 347.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 152.71 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.22 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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