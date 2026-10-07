NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 137.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.727 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 252.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 347.68 USD belief. Damit wäre die Investition um 152.71 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.22 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch