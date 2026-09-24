Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’181 -0.6%  DAX 25’256 -0.6%  Euro 0.9423 0.3%  EStoxx50 6’274 -0.4%  Gold 4’257 -0.7%  Bitcoin 69’930 0.4%  Dollar 0.8288 0.5%  Öl 107.8 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Suche...
ETF Sparplan

Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Anlage 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Resource Partners LP-Aktie gebracht.

Alliance Resource Partners LP
25.30 USD -1.00%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 9.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’024.590 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26’178.28 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 23.09.2026 auf 25.55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 161.78 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3.32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alliance Resource Partners LP

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
16:02
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
17.09.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
10.09.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
03.09.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
27.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
20.08.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
13.08.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: Wäre eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
06.08.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
mehr Nachrichten

Analysen zu Alliance Resource Partners LP

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen