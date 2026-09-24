NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 9.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’024.590 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26’178.28 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 23.09.2026 auf 25.55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 161.78 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3.32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch