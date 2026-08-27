NASDAQ Composite Index-Papier Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Alliance Resource Partners LP-Papier bei 8.50 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert, befänden sich nun 117.647 Alliance Resource Partners LP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 26.19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’081.18 USD wert. Damit wäre die Investition um 208.12 Prozent gestiegen.

Der Alliance Resource Partners LP-Wert an der Börse wurde auf 3.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch