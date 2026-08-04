NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Align Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Align Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Align Technology-Aktie bei 708.01 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Align Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.412 Align Technology-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 172.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 244.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75.58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology belief sich zuletzt auf 12.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch